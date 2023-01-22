Чигринський з героїчною статистикою програв колишній команді – екс-лідер Динамо голом покарав українця і компанію
Дмитро Чигринський не може допомогти Іонікосу перервати провальну серію.
Чемпіонат Греції, 19 тур
Іонікос – АЕК – 1:2
Голи: Себа, 38 – Віда, 82, Цубер, 90+2
Команда Чигринського програла 4 тури чемпіонату поспіль й безнадійно йшла на дні таблиці. Нинішня гра також не віщувала нічого хорошого, оскільки в гості приїхав претендент на чемпіонство – АЕК, за який українець свого часу виступав 5 років.
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Перший тайм розбив очікування. Іонікос зупинив усі атаки гостей, а на 38-й хвилині забив сам зусиллями Себи. Чигринський бився наче лев і в підсумку назбирає вражаючі 15 виносів м'яча. Команда українця довго трималася і по перерві, але в останні 10 хвилин посипалась. Спочатку екс-динамівець Домагой Віда переграв усіх на подачі кутового, а в компенсований час Цубер вирвав перемогу для АЕКа.
Іонікос знову програв, залишаючись найгіршою командою грецької Суперліги – до передостаннього місця 4 очки. Натомість клуб Віди продовжує гонитву за "золотом". АЕК всього на один пункт відстає від Панатінаїкоса, за який виступає інший екс-динамівець Беньямін Вербіч.
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