Чемпіонат Греції, 19 тур

Іонікос – АЕК – 1:2

Голи: Себа, 38 – Віда, 82, Цубер, 90+2

Команда Чигринського програла 4 тури чемпіонату поспіль й безнадійно йшла на дні таблиці. Нинішня гра також не віщувала нічого хорошого, оскільки в гості приїхав претендент на чемпіонство – АЕК, за який українець свого часу виступав 5 років.

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Перший тайм розбив очікування. Іонікос зупинив усі атаки гостей, а на 38-й хвилині забив сам зусиллями Себи. Чигринський бився наче лев і в підсумку назбирає вражаючі 15 виносів м'яча. Команда українця довго трималася і по перерві, але в останні 10 хвилин посипалась. Спочатку екс-динамівець Домагой Віда переграв усіх на подачі кутового, а в компенсований час Цубер вирвав перемогу для АЕКа.

Іонікос знову програв, залишаючись найгіршою командою грецької Суперліги – до передостаннього місця 4 очки. Натомість клуб Віди продовжує гонитву за "золотом". АЕК всього на один пункт відстає від Панатінаїкоса, за який виступає інший екс-динамівець Беньямін Вербіч.

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