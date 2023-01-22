Чемпіонат Бельгії, 22 тур

Брюгге – Шарлеруа – 2:2

Голи: Ланг, 45+2 (пен.), Сков Ольсен, 50 – Баджі, 13, Мехеле, 16 (аг)

Вилучення: Букамір, 74 (Ш)

Едуард Соболь завершує свій перехід у Страсбур, а от Роман Яремчук залишається основним гравцем Брюгге. Скотт Паркер втретє поспіль випустив нашого нападника у основі, хоча той регулярно марнує моменти і не може забити з 19 жовтня.

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В гості до чемпіона приїхав Шарлеруа і вже за 16 хвилин здобув комфортну перевагу. Баджі відкрив рахунок, а Мехеле вразив власні ворота. Брюгге відповів лише у компенсований час – Ланг заробив і сам реалізував пенальті. Сков Ольсен відразу по перерві відновив рівновагу, тому перша перемога Паркера на чолі "чорно-синіх" здавалася цілком реальною. Її міг принести Яремчук, але знову змарнував момент. На 71-й хвилині українець з вбивчої позиції пробивав головою і зовсім трішки не влучив у ворота. До слова, це був його єдиний удар за весь матч.

Незабаром тренер зніме Романа, який виявиться найгіршим гравцем у складі Брюгге – суворі 6,1 від SofaScore. Господарі 20 хвилин навіть грали у більшості, проте не змогли дотснути середняка. До кінця туру Брюгге ризикує звалитися на п'яту сходинку, а відставання від лідера (Генка) жахає – 18 очок.

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