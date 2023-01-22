Олександр Зінченко зберіг своє місце в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 18:30. Лідери АПЛ 2022/23 прагнули взяти реванш за свою єдину поразку в сезоні, якої зазнали від команди Тен Хага на Олд Траффорд. Перші цікаві моменти з активною участю Зінченка. Спочатку Сашко обігрався з Мартінеллі та Едегором, удар норвезького капітана заблокували. На 3 хвилині українець красиво віддав у розріз, Джаку заблокували, зате вдалося заробити кутовий, після якого міг забивати Партей, якому дозволили пробити з воротарського майданчика. Мартінеллі двічі взяв гру на себе, однак пробив дуже невдало.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Перший же удар манкуніанців завершився голом. Допомогли суперники. Сака дозволив Мактомінаю себе обікрасти, Партей віддав Решфорду, який обігрався з Бруну і з безмежною впевненістю вразив ворота Ремсдейла. Антоні зупинив прохід Зінченка чистим відбиранням, наздогнавши нашого легіонера на швидкості. Олександр не знітився, і як його команда. Мартінеллі пристрілявся, а Нкетія забив з другої спроби. Атаку почав Зіна, у стилі Мудрика відрізавши пасом Еріксена. Едегор продовжив на фланг, Джака подав на дальню стійку, а Ван-Біссака проспав ривок Нкетії з-за своєї спини.

Мартінес зупинив прохід Едегора і миттєво кинув уперед. Вегхорст прийняв і перевів праворуч. Антоні в оточенні Габріела та Зінченка спокійно відкотив у центр – удар Мактоміная ефектно потягнув Ремсдейл. Тайм завершився з українським акцентом. Зінченко чи то пробивав, чи то котив так на дальню стійку, але Нкетія не відчув, а удару не вистачило і сили, і влучності. На останніх секундах Олександр розігнав ще одну атаку пасом на Едегора, той швиденько ще вперед на Сака, якого двічі заблокували у штрафному. Аж 9 ударів Арсенала за 45 хвилин у межах штрафного. В МЮ у володіннях Ремсдейла лише 4 дотики і жодної вдалої дії. Лондонці за сукупністю моментів на перемогу награли відчутно більше, хоча й створили лише 1 явний момент.

Друга половина стартує з брутального полювання за ногами Зінченка, яке влаштували Фернандеш та Антоні. Заробив жовту практично 100-мільйонний бразилець за бездумну агресію проти гравця збірної України. Едегор віддавав магічний пас у штрафний – шкода, що не пройшло. Зате потім Томіясу, який замінив у перерві Вайта, відкотив у центр, а там Сака прошив Де Хеа без шансів для голкіпера. Рашфорд міг самотужки витягнути МЮ. Накрутив усе того ж Томіясу і з рикошетом від Саліба пробив – як же потягнув Ремсдейл з дальнього кутика! Натиснули на фланг японського захисника, і він дав слабину ще раз. Шоу заробив кутовий, Еріксен подав, кіпер Арсенала врізався в Томіясу, а Мартінес випередив Едегора і пірнув за м'ячем – отаким курйозним чином низькорослий центрбек забив головою.

І знову тонка передача Зінченка виводить Джаку до штрафного на зовсім вільну позицію, Нкетія поборовся, снаряд відскочив до Едегора, але капітан не виконав вирішальний удар, як належить. Ще один шалений удар Сака зі зміщенням ближче до центру. Букайо з рикошетом майже влучив у дальній лівий кут – стійка рятує гостей. Рашфорд намагався обігнати Ремсдейла і всіма силами доводив, що воротар Арсенала фолив на червону картку. Лондонці регулярно заходять у штрафний манчестерців, буквально втискаючи гостей у периметр. Серія ударів з рикошетами і відчайдушною обороною. Не вистачає лише останнього мазка.

Троссар дебютує на хвилин 10, міняючи Мартінеллі. Бразилець зробив дуже багато у підготовчих фазах атак, але вирішити результат гри не міг. Неймовірний сумбур у виконанні манкуніанців, м'яч після кількох рикошетів доходить до Нкетії – Де Хеа розкішно витягує. Оце так забіг видав Еріксен. Допоміг йому Троссар, прокинувши м'яч уперед. Небезпечний удар завершився кутовим без гостроти. А ось вам і Зіна. Українець зовсім вільний на фланзі після пасу Троссара. Сашко котить у центр, едегор продовжує, Нкетія замикає... коліном. Двічі на межі офсайду в епізоді, але таки гол на 3:2! Арсенал відривається від МЮ на 11 очок, зберігаючи 5 балів переваги над другим у таблиці Ман Сіті й маючи гру в запасі.