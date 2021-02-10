Кубок Греції, 1/4 фіналу

АЕК – Волос – 4:2

Голи: Манталос, 25,Танковіч, 29, 32, Олівейра, 36 (пен.) – Дувікас, 14, Мітоглу, 57

Мойєс повідомив деталі про травму Ярмоленка

Доля двобою вирішилась ще до перерви. Гості відкрили рахунок у матчі, чим тільки розізлили гравців АЕКа, господарі відповіли супернику 4-ма м'ячами за 11 хвилин. У другому таймі Волос зумів відквитати ще один м'яч, але на результат це не мало великого впливу.

У стартовому складі АЕКа на поле вийшли одразу два українці Дмитро Чигринський та Олег Данченко, останнього тренер замінив у перерві.

На цих суперників ще очікує матч-відповідь, який запланований на друге березня.

"Смішний навіть на полі": Зінченко у комедії року – британська преса хвалить, а фани регочуть після Ліверпуль – Ман Сіті