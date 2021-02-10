Чигринський та Данченко допомогли АЕКу наблизитись до півфіналу Кубка Греції
АЕК приймав Волос в рамках чвертьфіналу Кубка Греції. Читайте звіт на Футбол 24.
Кубок Греції, 1/4 фіналу
АЕК – Волос – 4:2
Голи: Манталос, 25,Танковіч, 29, 32, Олівейра, 36 (пен.) – Дувікас, 14, Мітоглу, 57
Мойєс повідомив деталі про травму Ярмоленка
Доля двобою вирішилась ще до перерви. Гості відкрили рахунок у матчі, чим тільки розізлили гравців АЕКа, господарі відповіли супернику 4-ма м'ячами за 11 хвилин. У другому таймі Волос зумів відквитати ще один м'яч, але на результат це не мало великого впливу.
У стартовому складі АЕКа на поле вийшли одразу два українці Дмитро Чигринський та Олег Данченко, останнього тренер замінив у перерві.
На цих суперників ще очікує матч-відповідь, який запланований на друге березня.
"Смішний навіть на полі": Зінченко у комедії року – британська преса хвалить, а фани регочуть після Ліверпуль – Ман Сіті