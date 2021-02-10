Кубок Греции, 1/4 финала

АЕК – Волос – 4:2

Голы: Манталос, 25 Танкович, 29, 32, Оливейра, 36 (пен.) – Дувикас, 14, Митоглу, 57

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Судьба поединка решилась еще до перерыва. Гости открыли счет в матче, чем только разозлили игроков АЕКа, хозяева ответили сопернику 4-мя мячами за 11 минут. Во втором тайме Волос сумел отквитать еще один мяч, но на результат это не имело большого влияния.

В стартовом составе АЕКа на поле вышли сразу два украинца Дмитрий Чигринский и Олег Данченко, последнего тренер заменил в перерыве.

На этих соперников еще ожидает ответный матч, который запланирован на второе марта.

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