"Ми грали погано в першому таймі, у нас не було багато можливостей для загострення. Однак після перерви все стало краще. На жаль, Ярмоленку довелося покинути поле через травму, що не дало можливості побачити, чи можемо ми бути трохи кращими.

Виліт Ярмоленка і компанії з Кубка Англії у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

У Огбонна травма щиколотки, Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна, тому завтра ми оцінимо важкість цих ушкоджень. Сподіваюся, все не так і погано.

За останні кілька тижнів ми стали свідками деякого збільшення кількості травм. Це частина футболу, коли завжди хтось може травмуватися. Як я вже сказав раніше, зараз ми спостерігаємо збільшення кількості ушкоджень через графік", – цитує Мойєса Football London.

Манчестер Юнайтед дотиснув Вест Хем в екстра-таймі Кубка Англії – Ярмоленко зіграв на нерідній позиції і зазнав травми