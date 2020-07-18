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Чигринський пропустить фінал Кубка Греції та може більше не зіграти за АЕК

19:40 - Читать на русском
Чигринський пропустить фінал Кубка Греції та може більше не зіграти за АЕК
Дмитро Чигринський / фото: ФК АЕК

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський точно не вийде на поле у поточному сезоні.

Чигринський зазнав пошкодження привідного м'яза стегна та пропустить завершальні матчі АЕКа в поточному сезоні, повідомляє sdna.

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Зазначимо, що клубу українця належить провести два матчі з Олімпіакосом: один в чемпіонаті, інший – у фіналі Кубка Греції. Цікаво, що у Чигринського завершується контракт з клубом, тож 33-річний захисник може більше не зіграти за грецьку команду.

До слова, Чигринський провів 25 матчів у складі АЕКа в поточному сезоні, відзначившись 3 голами.

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Світ Дмитро Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Греція Українці за кордоном
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