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Чигринский пропустит финал Кубка Греции и может больше не сыграть за АЕК

18 июля 19:41 - Читати українською
Чигринский пропустит финал Кубка Греции и может больше не сыграть за АЕК
Дмитрий Чигринский / фото: ФК АЕК

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский точно не выйдет на поле в текущем сезоне.

Чигринский получил повреждение приводящей мышцы бедра и пропустит заключительные матчи АЕКа в текущем сезоне, сообщает sdna.

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Отметим, что клубу украинца предстоит провести два матча с Олимпиакосом: один в чемпионате, другой – в финале Кубка Греции. Интересно, что у Чигринского истекает контракт с клубом по окончании сезона, поэтому 33-летний защитник может больше не сыграть за греческую команду.

К слову, Чигринский провел 25 матчей в составе АЕКа в текущем сезоне, отметившись 3 голами.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом АЕК Афины АЕК Афины Дмитрий Дмитрий Чигринский Греция
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