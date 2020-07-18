Чигринский пропустит финал Кубка Греции и может больше не сыграть за АЕК

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский точно не выйдет на поле в текущем сезоне.

Чигринский получил повреждение приводящей мышцы бедра и пропустит заключительные матчи АЕКа в текущем сезоне, сообщает sdna.

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Отметим, что клубу украинца предстоит провести два матча с Олимпиакосом: один в чемпионате, другой – в финале Кубка Греции. Интересно, что у Чигринского истекает контракт с клубом по окончании сезона, поэтому 33-летний защитник может больше не сыграть за греческую команду.

К слову, Чигринский провел 25 матчей в составе АЕКа в текущем сезоне, отметившись 3 голами.

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