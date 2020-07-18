Зозуля посприяв достроковому камбеку в Прімеру – українець відзначився унікальним вчинком і вийшов за межі прірви

Альбасете і Сарагоса зустрілися, аби перервати свої чорні смуги. Команда Зозулі, який повернувся після мікротравми у стартовий склад, не вигравала 4 матчі (3 нічиї і поразки). Четвертий клуб другого дивізіону Іспанії набрав лише 1 бал за 5 турів.

Іспанія, 2019/20. Сегунда, 41-й тур

Альбасете – Сарагоса – 4:1

Голи: Меса, 13 (пен.), Горосіто, 22, Охеда, 33, 46 – Бургі, 29 (пен.)

Нереалізований пенальті: Бургі, 70

Обидві команди грали свої фінали за тур до фінішу регулярного сезону. Альбасете тільки перемога продовжувала надії на порятунок – мінус 1 до зони життя при великій щільності 5-6 конкурентів. Сарагосі 3 очки допомогли б у боротьбі за 2-е місце, яке дає прямий вихід у Прімеру без необхідності грати плей-офф. На старті зустрічі Зозуля майже протиснувся з м'ячем на 11-метровій позначці – гості вибили в останній момент. Перший удар у матчі на 9-й хвилині прийшов завдяки Роману. Вихованець Динамо перехопив м'яч у центрі, сам розпочав і завершував атаку. Обвідний удар пролетів трохи вище мети.

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На 13-й хвилині напрочуд холоднокровна панєнка з пенальті від Майкела Меси вивела Альбу вперед. Це Карлос Ньєто привіз момент на рівному місці. Команда українця в "живій" таблиці покинула зону вильоту, де залишився тільки один наш футболіст – Василь Кравець, який вийшов зі старту за Луго у паралельному матчі проти Тенеріфе. Супершанс для Сарагоси. Господарі дозволили колишньому партнерові Дані Торресу пробити метрів з 20 без жодних перешкод – було дуже близько. Зозуля націлено скинув подачу з кутового під удар Педро, той влучив у воротаря, а Горосіто добив у порожні ворота.

Відтак на 22-й хвилині Альбасете віддалився від вильоту на 1-очкову відстань, але відразу 3 клуби можуть опустити назад, якщо не втратять очок. Герой другого взяття воріт травмувався при захисті своїх воріт. Горосіто замінили вже на 27-й. І відразу такий подарунок гостям. Підніжка біля лицьової лінії та пенальті, який спокійно реалізував Бургі. Сарагоса захопилася вимогами призначити черговий пенальті, й одна передача вивела Охеду на побачення з голкіпером – елегантно перекинув лідер Альбасете Альвареса, який необачно вибіг за межі штрафного.

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Зозуля привіз момент на власні ворота обрізкою ближче до своїх воріт. Пробачає суперник жахливим пасом у відповідь – а могли ж арагонці вриватися у володіння Надаля. Альбасете кращий за гольовими моментами (4:2), хоча повністю віддав контроль м'яча (лише 35% проти 65% у суперника). Зозуля набігав за перший тайм 5,6 км. Більше серед всіх гравців лише в його партнера Чеми Нуньєса (5,7). Перспективний удар, 2 створені моменти (найкращий до перерви), 4-5 відмінних пасів головою, один з яких призвів до гола. Та водночас лише 4 виграні єдиноборства з 15, тож дуже неоднозначні оцінки від статистичних порталів – від одного з найгірших до середнього балу.

На старті другої половини Зозуля змусив сконфузитися оборону гостей. Екс-форвард збірної України поставив корпус після подачі з флангу, відволікши увагу двох суперників. Снаряд несподівано відлетів до зовсім вільного партнера, і Охеді довелося лише розстріляти воротаря. Оце так фінти від Романа у стилі Зідана. Лисина зобов'язує. Якщо серйозно, то просто тотально дається гра господарям.

Суперечливий момент на 69-й хвилині. Екс-гравець молодіжок Реала впав у штрафному після підніжки. Суддя спершу виписав Бургі жовту за симуляцію, але після довгеньких консультацій з VAR вказав на 11 метрів. Сам же вінгер Сарагоси і пробив пенальті. Томеу Надаль видав крутий сейв, а на добиванні Лінарес промазав у порожні ворота. Зозуля зійшов з поля на 79-й. Бували і кращі матчі в Романа, але до парочки голів формально доклався.

Уеска завдяки осічкам Сарагоси в Альбасете та Альмерії на полі Понферрадіни повертається у Прімеру. Команда, яка посіла 19-й рядок у минулому сезоні чемпіонату Іспанії, складає компанію Кадісу. Що цікаво, українці другий тур поспіль оформлюють підвищення у класі. Лунін допоміг бити Сарагосу, сьогодні Зозуля з партнерами прибиває ту ж команду, відкриваючи шлях в еліту іншому претендентові. Альбасете на 1 бал відірвався із зони вильоту, де тепер не залишилося жодного українця. Адже Кравець теж покинув смертельні позиції за тур до кінця.

Зозуля нижче середнього по сезону проти команди, яка переживає катастрофу

Роман отримав низькі бали від статистичних порталів. Лише гравці оборонної лінії Сарагоси були гіршими за версією FotMob (6,1, хоча середній у сезоні 6,4). Українець відмінно підігравав партнерам з другого поверху, але Зозулі не вистачало переконливості у фінальній третині поля. Адже проти нього грала команда, яка програла 7 матчів з 10 після карантину, а пропустила 22 голи – просто трагічна серія для тих, хто був дуже близький до підвищення у класі до перерви, а тепер мусить пробиватися через сито плей-офф. Більше феєрили партнери (насамперед вінгери Охеда та Хіменес з їхнім досвідом недавніх виступів у Прімері, а також другий форвард Чема), а екс-дніпрянин ніби завжди був десь позаду.

Проте непомітна робота українського форварда на команду, безумовно, полегшувала Альбасете справу. FootballCritic гірше (5,5, середня оцінка Романа 5,8) оцінив тільки 4-х футболістів Сарагоси. SofaScore виписав йому 9-й бал серед усіх гравців (6,7), що також нижче середнього по сезону (6,9). Водночас ніхто не вступав у повітряні дуелі частіше за вихованця Динамо (12, виграв 4, а це вже третій результат). Тільки єдина світла пляма гостей Бургі (10 з 15 успішно) частіше брав участь у єдиноборствах (11, виграв 4 дуелі). Зозуля поступився лишень партнеру Чемі (4) за кількістю створених для партнерів моментів (2).

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Третій за кількістю зароблених на собі фолів (3) та порушень правил зі свого боку (2). Серед тижня головний тренер Альбасете Лукас Алькарас вчергове відзначив, що українець просто повинен змиритися і зрозуміти – судді в Сегунді не ставляться до нього так, як до інших футболістів, і даремно очікувати якихось позитивних змін. El Digital de Albacete відзначив унікальність Зозулі в цьому матчі. Роман став єдиним, хто вийшов на гру без нашивки Ла Ліги на футболці.

Це такий сигнал і гнів українця проти суддівського заколоту чи просто клею забракло, задається питанням популярний портал. У будь-якому разі початок спекуляціям покладено. А вже за пару днів, 20 липня, чекає дуже непростий виїзд до Кадіса, який зберігає лідерство попри дві поспіль поразки. На цьому полі Альбасете перемагає вкрай рідко, але повинен це зробити, аби не залежати від матчів конкурентів і вижити у другому дивізіоні. Принаймні Зозуля точно знає, як забивати Кадісу вирішальні голи – в останніх двох дуелях проти цієї команди у складі Альбасете відзначався лише Роман, що принесло 4 очки.

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