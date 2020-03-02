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"Ісусе, я мушу піти від цього гея": Чигринський – про ненависть Ібрагімовіча до Гвардіоли

2 березня 22:36 534 Читать на русском
"Ісусе, я мушу піти від цього гея": Чигринський – про ненависть Ібрагімовіча до Гвардіоли
Ібрагімовіч, Піке та Чигринський / Getty Images

Український легіонер АЕКа Дмитро Чигринський пригадав виступи у Барселоні разом із Златаном Ібрагімовічем, який не приховував своєї неприязні до тодішнього наставника каталонців Хосепа Гвардіоли.

"Він такий і є. Єдине – думаю, не всі правильно його розуміють, інтерпретують те, хто він такий зі своїм характером. Люди думають, що він любить показуху, а насправді він такий і є. Він не любить, коли йому підігрують у цьому, всі ці лестощі йому не до вподоби.

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Пам'ятаю, грали товариський матч зі Швецією на Кіпрі. До мене підійшов Ібрагімовіч і сказав: "Ісусе, я мушу піти від цього гея", він мав на увазі Гвардіолу. Сказав, що більше не міг терпіти таке ставлення", – розповів Чигринський Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, український центрбек затримався у Барселоні лише на сезон 2009/10, натомість Ібрагімовіч терпів Гвардіолу ще один рік.

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