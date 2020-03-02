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Чигринський назвав ідеальні обставини для відходу українців до Європи

16:14 749 Читать на русском
Чигринський назвав ідеальні обставини для відходу українців до Європи
Дмитро Чигринський / фото: ФК АЕК

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський пояснив, що завадило йому заграти на високому рівні в Барселоні.

"Я не проходив збори разом з Барселоною. Це один з факторів, але не головний. Просто це період становлення. Я ще багато чого не знав. Зараз я чітко бачу – це було рано (22 роки – прим.). Не був готовий не тільки як особистість, а й в футбольному плані. Це період, коли вчишся багатьом речам.

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Моя думка, в європейський серйозний клуб треба йти після 25 років, коли є досвід. У той же час Луческу мені казав, що чим більше за мене заплатять, тим сильніші у мене будуть позиції. А Гвардіола відразу сказав зовсім інше.

Ідеальний варіант – йти, як Яремчук, Малиновський. При всій повазі, вони йшли, як ноунейми. Ти отримуєш досвід, можливо, не відразу граєш, але є час все зрозуміти, інтегруватися. Той же Зінченко ще і в ПСВ з'їздив, потім його вже в Манчестер Сіті підпускали. Ідеальний процес інтеграції", –.поділився Чигринський у програмі Легіонер на YouTube-каналі ВацкоLive.

Нагадаємо, українець став гравцем Барселони у 2009 році та вже через рік повернувся до Шахтаря. З липня 2016 року захисник виступає у складі грецького АЕКа.

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Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Руслан Маліновський Руслан Маліновський Трансфери Роман Яремчук Роман Яремчук Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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