Кайсеріспор Кравця не втримав перемогу над Антальяспором – Артем встиг зіграти лише кілька хвилин

У матчі 21-го туру турецької Суперліги Антальяспор вирвав нічию проти Кайсеріспора. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Туреччина, Суперліга, 21-й тур

Кайсеріспор – Антальяспор – 2:2

Голи: Менса, 41 (п.), Енріке, 46 – Гюмюш, 45+1, Фреді, 83

У черговому турі турецької Суперліги команда нашого Артема Кравця приймала на власному полі Антальяспор. Представник останньої сходинки не знав смаку перемог в останніх семи поєдинках, тому дуже сподівався на успіх у домашньому матчі.

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Володіючи невеликою перевагою "зірки Анатолії" під кінець першого тайму заробили пенальті і, успішно реалізувавши його, чекали на свисток на перерву. Відверто дограючи першу "сорокап’ятихвилинку" захисники господарів незграбно зіграли у власному штрафному майданчику, отримали одинадцятиметровий у свої ворота і, як наслідок, нічийний результат після першої половини зустрічі.

Після відпочинку довелось починати все з початку. І вже на першій хвилині другого тайму Педру Енріке, після навісу у штрафний майданчик, виявився першим на добиванні і вивів Кайсеріспор вперед. Однак, втримати прийнятний для себе результат господарям не вдалось – Фреді наважився на потужний удар з-за меж штрафного майданчика і влучив у кут воріт.

Роберт Просінечкі лише на 90-й хвилині вирішив випустити нашого Артема на поле, однак українцю банально забракло часу, аби допомогти своїй команді вирвати перемогу. Таким чином, команда Кравця залишилась на останній сходинці турнірної таблиці.

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