Чигринський офіційно підписав новий контракт з АЕКом

Центральний захисник Дмитро Чигринський продовжить виступати за АЕК в наступному сезоні. Грецький клуб домовився з 33-річним українцем про продовження контракту на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше з'являлася інформація, що Чигринський був незадоволений пропозицією АЕКа щодо продовження контракту, оскільки він хотів отримати угоду на два роки. Також футболіста нібито був готовий запросити румунський Стяуа.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у АЕК влітк 2016 року і за чотири сезони провів за грецький клуб 101 матч у всіх турнірах, забивши 5 голів. Дмитро був одним із лідерів команди, яка виграла чемпіонат Греції у 2018 році.

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