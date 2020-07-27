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Чигринський офіційно підписав новий контракт з АЕКом

12:17 - Читать на русском
Чигринський офіційно підписав новий контракт з АЕКом
Дмитро Чигринський (праворуч) / фото: ФК АЕК

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський вирішив продовжити співпрацю з грецьким клубом.

Центральний захисник Дмитро Чигринський продовжить виступати за АЕК в наступному сезоні. Грецький клуб домовився з 33-річним українцем про продовження контракту на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше з'являлася інформація, що Чигринський був незадоволений пропозицією АЕКа щодо продовження контракту, оскільки він хотів отримати угоду на два роки. Також футболіста нібито був готовий запросити румунський Стяуа.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у АЕК влітк 2016 року і за чотири сезони провів за грецький клуб 101 матч у всіх турнірах, забивши 5 голів. Дмитро був одним із лідерів команди, яка виграла чемпіонат Греції у 2018 році.

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Українці за кордоном Світ Головне Дмитро Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Греція
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