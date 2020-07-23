Чигринський зберігає надію зіграти у фіналі Кубка Греції

Травма 33-річного українця може виявитися не такою серйозною, інформує SDNA.

Ференцварош Реброва знищив суперника у спарингу, забивши 9 голів

Чигринський мав проблеми з привідним м'язом стегна, через які ризикував пропустити всю кінцівку сезону, а головне – фінал Кубка Греції проти Олімпіакоса. Втім, зараз все ж з'явилася надія, що досвідчений центрбек встигне відновитися і зіграти принаймні один тайм. Для цього у Дмитра буде кілька додаткових днів, оскільки фінальний поєдинок перенесли з 26 липня на більш пізній термін.

Нагадаємо, Чигринський ще не підписав новий контракт з АЕКом і влітку може покинути команду на правах вільного агента.

"З'їсть його заживо": за 2 тижні до Реала Зінченко отримав вердикти від Гвардіоли, ЗМІ і фанів – українець на роздоріжжі