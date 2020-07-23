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Чигринський зберігає надію зіграти у фіналі Кубка Греції

09:18 - Читать на русском
Чигринський зберігає надію зіграти у фіналі Кубка Греції
Дмитро Чигринський / Сайт АЕКа

Захисник Дмитро Чигринський все ще має шанс допомогти АЕКу в ключовому матчі сезону.

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Чигринський мав проблеми з привідним м'язом стегна, через які ризикував пропустити всю кінцівку сезону, а головне – фінал Кубка Греції проти Олімпіакоса. Втім, зараз все ж з'явилася надія, що досвідчений центрбек встигне відновитися і зіграти принаймні один тайм. Для цього у Дмитра буде кілька додаткових днів, оскільки фінальний поєдинок перенесли з 26 липня на більш пізній термін.

Нагадаємо, Чигринський ще не підписав новий контракт з АЕКом і влітку може покинути команду на правах вільного агента.

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