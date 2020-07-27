Чигринский официально подписал новый контракт с АЕКом

Центральный защитник Дмитрий Чигринский продолжит выступать за АЕК в следующем сезоне. Греческий клуб договорился с 33-летним украинем о продлении контракта на один год, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее появлялась информация, что Чигринский был недоволен предложением АЕКа о продлении контракта, поскольку он хотел получить договор на два года. Также футболиста якобы был готов пригласить румынский Стяуа.

Напомним, Чигринский перешел в АЕК летом 2016 и за четыре сезона провел за греческий клуб 101 матч во всех турнирах, забив 5 голов. Дмитрий был одним из лидеров команды, которая выиграла чемпионат Греции в 2018 году.

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