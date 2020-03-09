Чигринський не буде продовжувати контракт з АЕКом і покине клуб, – грецькі ЗМІ

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський не має наміру продовжувати співпрацю з грецьким клубом.

Чигринський вже повідомив керівництву АЕКа, що не планує продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2020, стверджує Sdna.

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Зазначається, що в чинній угоді 33-річного захисника є опція автоматичного продовження ще на рік, якщо він проведе 25 матчів у сезоні, але українець не має наміру її використовувати. Хоча АЕК хотів би зберегти гравця у своєму складі.

Нагадаємо, Чигринський виступає за АЕК з липня 2016. В активі Дмитра 3 голи і 2 результативні передачі в 93 матчах за грецький клуб, зокрема 1 забитий м'яч у 17 зустрічах поточного сезону.

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