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Чигринский не будет продлевать контракт с АЕКом и покинет клуб, – греческие СМИ

20:00 103 Читати українською
Чигринский не будет продлевать контракт с АЕКом и покинет клуб, – греческие СМИ
Дмитрий Чигринский / фото с открытых источников

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский не намерен продолжать сотрудничество с греческим клубом.

Чигринский уже сообщил руководству АЕКа, что не планирует продлевать контракт, который заканчивается 30 июня 2020, утверждает Sdna.

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Отмечается, что в действующем соглашении 33-летнего защитника есть опция автоматического продления еще на год, если он проведет 25 матчей в сезоне, но украинец не намерен ее использовать. Хотя АЕК хотел бы сохранить игрока в своем составе.

Напомним, Чигринский выступает за АЕК с июля 2016. В активе Дмитрия 3 гола и 2 результативные передачи в 93 матчах за греческий клуб, в том числе 1 забитый мяч в 17 встречах текущего сезона.

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Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция
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