Чемпионат Греции.

Ионикос – Ламия – 2:2

Чемпионская группа

АЕК – Волос – 4:0

ПАОК – Олимпиакос – 0:1

Панатинаикос – Арис – 1:1

Ионикос Дмитрия Чигринского шел в зоне вылета, однако мог все исправить домашней победой над прямым конкурентом – Ламией. Первый тайм сложился для хозяев прекрасно и принес преимущество в 2 гола. Впрочем, после перерыва Чигринский и компания позволили сопернику сравнять счет. Ионикос и Левадиакос сформировали пару неудачников, покидающих элиту Греции. Агент Александр Панков уже заявил, что 36-летний Чигринский не будет продлевать контракт.

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Чемпионская интрига же жила недолго. АЕК с экс-динамовцем Домагоем Видой разбил Волос и оформил свой 13 титул чемпиона Греции. Панатинаикос Беньямина Вербича и Бернарда поделил очки с Арисом, но второе место от "зеленых" никуда не делось. Третье разыграли ПАОК и Олимпиакос – "орлы" Томаша Кендзеры и Тайсона оказались слабее.

24 мая состоится финал Кубка Греции, где оба участника могут похвастаться экс-представителями УПЛ – АЕК (Вида) против ПАОКа (Кендзера, Тайсон).

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