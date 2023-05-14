Ередивізі, 32 тур

Фейєнорд – Гоу Ехед Іглс – 3:0

Голи: Ідріссі, 15, Хіменес, 18, Пайшау, 54

Фейєнорду не вистачало трьох балів, щоб закріпити за собою першу сходинку та здобути омріяне чемпіонство. Підопічні Арне Слота розуміли, що стоїть на кону, тож до матчу підійшли з великою відповідальністю. Вже до середини першого тайму Фейєнорд зумів досягти комфортного для себе рахунку завдяки голам Ідріссі та Хіменеса. Крапку в матчі поставив Пайшау на 54 хвилині.

Тоттенхем розглядає кривдника Шахтаря на посаду тренера – у Нагельсманна з'явився конкурент

Фейєнорд набрав 79 балів за підсумками 32 турів. Найближчий переслідувач – ПСВ, який має 68 очок у своєму активі після 31 гри. "Червоно-білі" не зможуть наздогнати підопічних Слота, навіть якщо здобудуть три перемоги в останніх матчах цього сезону.

Зазначимо, що роттердамці не вигравали чемпіонат Нідерландів протягом шести років. Останній подібний титул був завойований у сезоні 2016/2017. Це 16-те чемпіонство команди за всю історію.

Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24 – розклади перед вирішальними матчами євросезону