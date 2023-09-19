"З початку війни у мене всередині була ця дилема, бо я грав у футбол, робив те, що звик робити, чим займався все своє життя, але знав, що моя сім'я, мої батьки перебувають тут, в Україні, і це зовсім непросто.

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Коли у мене з'явився шанс повернутися, це було чудово. І, чесно кажучи, зараз я почуваюся дуже щасливим і пишаюся тим, що я тут побачив: люди настільки згуртовані, люди продовжують боротися, продовжують жити, вони такі оптимістичні, такі сміливі.

Повернення до Донецька? Це мрія президента Шахтаря та всіх людей тут. Тому що з можливостями Ріната Ахметова він міг би побудувати в Києві ще одну арену, стадіон чи ще щось. Але ми знаємо, звідки ми і де наш дім", – цитує Чигринського Associated Press.

Нагадаємо, Дмитро повернувся в Україну після 9-річної перерви, підписавши з Шахтарем контракт на один сезон.

Вже завтра, 19 вересня, у Гамбурзі "гірники" стартують у Лізі чемпіонів домашнім матчем проти Порту. Початок зустрічі о 22:00.

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