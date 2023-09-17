Стартовий матч Шахтаря у груповому турнірі Ліги чемпіонів проти Порту обслуговуватиме італійська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері поєдинку буде 42-річний Давіде Масса. Допомагатимуть йому на лініях Феліппо Мелі та Стефано Алассіо. Четвертим арбітром буде Матео Марценаро, а за VAR відповідатиме Алеандро Ді Паоло.

До слова, Масса добре знайомий українським вболівальникам: у 2016 році він відсудив товариську гру збірної України з Румунією, яка завершилась перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:3, а минулого сезону зафіксував розгромну поразку СК Дніпро-1 від АЕКа (0:3) у матчі-відповіді за вихід у груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня, у Німеччині. Початок зустрічі о 22:00.

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