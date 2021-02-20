Ще один українець шукатиме кращої долі за кордоном.

Екс-форвард СК Дніпро-1 Олексій Чічіков продовжить свої виступи у чемпіонаті Казахстану.

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33-річний нападник підписав угоду з Акжайиком з Уральска до кінця 2021 року на правах вільного агента, повідомляє видання Sports.kz.

Нагадаємо, Чічіков розпочав професіональну кар'єру у Ворсклі у 2004 році. Також встиг пограти за московський Локомотив, Дніпро та кропивницьку Зірку. Останнім клубом Олексія був СК Дніпро-1, за який він виступав з липня 2018-го. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Акжайик, який тренує український фахівець Володимир Мазяр, після 12 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану другу сходинку групи В, набравши 23 очки.

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