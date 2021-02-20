Еще один украинец будет искать лучшей доли за рубежом.

Экс-форвард СК Днепр-1 Алексей Чичиков продолжит свои выступления в чемпионате Казахстана.

Очигава официально перешел в Сабах

33-летний нападающий подписал соглашение с Акжайыком из Уральска до конца 2021 года на правах свободного агента, сообщает издание Sports.kz.

Напомним, Чичиков начал профессиональную карьеру в Ворскле в 2004 году. Также успел поиграть за московский Локомотив, Днепр и кропивницкую Зирку. Последним клубом Алексея был СК Днепр-1, за который он выступал с июля 2018-го. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Акжайык, который тренирует украинский специалист Владимир Мазяр, после 12 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Казахстана второе место группы В, набрав 23 очка.

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