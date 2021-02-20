Український захисник Зураб Очігава став гравцем Сабаха, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

Кльоц офіційно став гравцем Сабаха

25-річний українець підписав угоду бакинцями до кінця сезону. Гравець виступатиме у команді Вісенте Гомеса у футболці під номером 3.

Нагадаємо, Очігава розпочав професіональну кар'єру у Маріуполі у 2013 році. З 2015 по 2019 рр. виступав за Динамо (встиг пограти в оренді за Олімпік та СК Дніпро-1). Після сезону у Ворсклі перебрався в Левадію, яку покинув напередодні (за естонську команду провів лише 4 матчі у всіх турнірах, де забив 1 гол). Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

До слова, після 16-ти турів Сабах йде на передостанній сходинці турнірної таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи у своєму активі 14 очок.

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