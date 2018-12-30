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Лунін залишився без одного з конкурентів – Леганес відпустив свого воротаря в Японію

13:51 855 Читать на русском
Лунін залишився без одного з конкурентів – Леганес відпустив свого воротаря в Японію
Йон Серантес / фото: ФК Леганес

Воротар Леганеса Йон Серантес продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Японії.

Воротар Леганеса Йон Серантес розірвав контракт з клубом за обопільної згоди і продовжить кар'єру в японському клубі Авіспа Фукуока, повідомляє офіційний сайт іспанської команди.

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Контракт воротаря з Леганесом був розрахований до літа 2020 року, однак через відсутність ігрової практики сторони домовились розірвати угоду.

Серантес прийшов в команду в 2014 році і разом з нею вийшов з Сегунди до найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

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Головним конкурентом українця Андрія Луніна в Леганесі як і раніше залишається Іван Куельяр, який в нинішньому сезоні провів уже 16 матчів за команду, в той час як Лунін – лише 4.

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Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Трансфери Головне Леганес Леганес Йон Серантес Йон Серантес
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