Лунін залишився без одного з конкурентів – Леганес відпустив свого воротаря в Японію

Воротар Леганеса Йон Серантес продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Японії.

Воротар Леганеса Йон Серантес розірвав контракт з клубом за обопільної згоди і продовжить кар'єру в японському клубі Авіспа Фукуока, повідомляє офіційний сайт іспанської команди.

Лунін влітку міг опинитись в Евертоні, – спортивний директор "ірисок"

Контракт воротаря з Леганесом був розрахований до літа 2020 року, однак через відсутність ігрової практики сторони домовились розірвати угоду.

Серантес прийшов в команду в 2014 році і разом з нею вийшов з Сегунди до найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

"Замість нього повинен бути Лунін": зваблива дівчина українського воротаря відвідала стадіон Реала і не втрималась

Головним конкурентом українця Андрія Луніна в Леганесі як і раніше залишається Іван Куельяр, який в нинішньому сезоні провів уже 16 матчів за команду, в той час як Лунін – лише 4.