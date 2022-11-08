"Можна сказати, що ми погано зіграли сьогодні. Знали заздалегідь, що це буде важкий поєдинок. Чи не єдиний момент суперника у першому таймі – і ми пропустили гол.

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Нам було потрібно активно розпочати другий, але не вийшло. Попри нереалізований пенальті, у нас після цього були ще моменти. Нам було сьогодні дуже важко і грати, і забивати", – цитує ван Леувена прес-служба Зорі.

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