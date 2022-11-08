Інгулець підходив до домашньої зустрічі із Зорею, тримаючись на передостанній позиції в турнірній таблиці. Петровці досі не знали перемог у сезоні, в той час як луганці виграли останні чотири матчі із сумарним рахунком 10:2. Здавалося, що сьогоднішній поєдинок стане для підопічних Патріка ван Леувена розминочним.

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Втім, не сталося, як гадалося. Зоря досить активно стартувала, однак в середині першого тайму Інгульцю вдалося вирівняти хід гри. Команди розмінялись кількома ударами, причому до 40-х хвилин єдиний гострий момент належав господарям – це Марусич замкнув крос від Козика пострілом над воротами з близької відстані.

Футболісти працювали у низькому темпі, а сам матч виглядав непривабливим для нейтральних глядачів. Тим більш неочікуваним став гол "козаків" на 44-й хвилині. Смоляков з лівого флангу вирізав класну передачу на дальній кут воротарського, а Марусич замкнув у дотик – 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Заряджена на камбек Зоря агресивно почала другий тайм, що практично одразу вилилось у пенальті. Його привіз Саків, який смикнув Кирюханцева у штрафному. Русин взявся виконувати 11-метровий, пробивши у ліву дев'ятку – втім, м'яч пролетів над нею! Інгулець же на 54-й ледь не покарав луганців за марнотратство, організувавши Марусичу вихід практично віч-на-віч – на щастя для гостей, Максим програв дуель Мацапурі.

Очікувалось, що Зоря тиснутиме весь другий тайм, однак він виявився дещо сумбурним. Більшу його частину з'їли дрібні паузи, затягування часу, заміни та в'язка гра "козаків". У команди Патріка ван Леувена ще й Шахов на рівному місці зламався. Як наслідок, "чорно-білі" провели лише кілька негострих ударів.

Реально зрівняти рахунок гості могли лише на 82-й хвилині, коли Хлань пройшов двох захисників у штрафному й скинув м'яч під удар Чурку. В'ячеслав вистрілив потужно, але влучив у поперечину! Господарі ж ледь не добили суперника в компенсований час завдяки вдалому рикошету на ногу Клименко – той бахнув і гострого кута, однак Мацапура парирував головою!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Інгульця. Першу в нинішньому сезоні! Петровці набрали 7 очок і піднялись на тринадцяту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Зоря ж, маючи в активі 22 залікових бали, втратила шанс обійти Шахтар – втім, за підсумками туру вона повинні залишитись у топ-3.

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