"Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня. Знали заранее, что это будет трудный поединок. Едва ли не единственный момент соперника в первом тайме – и мы пропустили гол.

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Нам нужно было активно начать второй, но не получилось. Несмотря на нереализованный пенальти, у нас после этого были еще моменты. Нам было сегодня очень тяжело и играть, и забивать", – цитирует ван Леувена пресс-служба Зари.

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