Інгулець – Зоря – 1:0 – відео гола та огляд матчу з жахливим пенальті Русина
17:10 - Читать на русском
Інгулець несподівано здолав Зорю в матчі 12 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.
Перший тайм котився до логічних нулів, але на 44-й хвилині Інгульцю вдалося забити. Підопічні Лавриненка швидко перейшли від своїх ворті до чужих, і Марусич замкнув красиву передачу Смолякова.
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Зоря отримала чудовий шанс відігратися в дебюті другого тайму. Арбітр призначив пенальті за фол проти Кирюханцева, проте Назарій Русин з 11 метрів пробив над воротами. Під завісу зустрічі Чурко ледь не зламав поперечину, яка все ж зберегла для Інгульця першу перемогу в сезоні.
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