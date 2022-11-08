Перший тайм котився до логічних нулів, але на 44-й хвилині Інгульцю вдалося забити. Підопічні Лавриненка швидко перейшли від своїх ворті до чужих, і Марусич замкнув красиву передачу Смолякова.

Інгулець сенсаційно переграв Зорю – петровці здобули першу перемогу в сезоні, не дозволивши луганцям обійти Шахтар

Зоря отримала чудовий шанс відігратися в дебюті другого тайму. Арбітр призначив пенальті за фол проти Кирюханцева, проте Назарій Русин з 11 метрів пробив над воротами. Під завісу зустрічі Чурко ледь не зламав поперечину, яка все ж зберегла для Інгульця першу перемогу в сезоні.