Шахтар пропустив вже на 5-й хвилині: Рибалка прострілив на Цурікова у штрафний майданчик на лівому фланзі, захисники "гірників" ніяк не відреагували на розрізний пас і оборонець Олександрії з гострого кута пробив у поперечину, від якої сфера влетіла у сітку. Згодом Мірошниченко міг подвоювати, але зі зручної позиції запустив сферу по горобцях.

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Мудрик на 18-й хвилині результативно завершив пас від Зубкова після божевільного проходу з бразильським дриблінгом, але положення поза грою залишило рахунок без змін. Дідик за 10 хвилин до перерви врятував Олександрію після удару головою від Кривцова. Однак гол у роздягальню Шахтар таки забив: Тейлор протягнув м'яч правим флангом, скинув у центр на Михайліченка і той в дотик відновив статус-кво.

Після відпочинку Лукас заробив другий "гірчичник" за дурний фол у центрі поля і залишив Шахтар у меншості. За десять хвилин до завершення матчу Мудрик вкотре продемонстрував, чому за ним ганяється з десяток топ-клубів Європи: отримавши передачу з центу на лівий фланг, вінгер увірвався у штрафний, переграв голкіпера, який у падінні, здавалось, забере м'яч у Михайла, і вже втрачаючи рівновагу примудрився проштовхнути сферу у сітку. Однак, за чотири хвилини Демченко з лінії штрафного закрутив у дальній кут і вкрав перемогу у "гірників".

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