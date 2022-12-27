Сразу четыре украинских футболиста попали в рейтинг лучших игроков мира младше 21 года по итогам 2021-го по версии издания Foot Mercato.

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Больше всего баллов (11) набрал Анатолий Трубин из Шахтера, который в этом рейтинге занял второе место среди голкиперов. "Горняка" опередил лишь вратарь Лидса Иллан Мелье (13 баллов). Также в списке лучших киперов есть и Руслан Нещерет из Динамо (1 балл).

Центральный защитник киевлян Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Среди игроков атаки есть также вингер Шахтера Михаил Мудрик (1 балл) и бразильский легионер "оранжево-черных" Тете (2 балла).

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