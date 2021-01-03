Чеслі – Манчестер Сіті: у Гвардіоли нові випадки COVID-19, але "містяни" визначились з долею матчу
Манчестер Сіті продовжує потерпати від сумнозвісної хвороби перед непростим двобоєм із Челсі.
У команді Гвардіоли "поповнення" серед людей, які захворіли на коронавірус. Ще троє інфікувались напередодні матчу з Челсі, а загальна кількість заражених тепер 8 (включно з персоналом).
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Проте, як повідомляє The Sun, у Сіті впевнені, що зможуть провести гру з "пенсіонерами", яка запланована на сьогодні, 3 січня. Нагадаємо, що до цього "містяни" не змогли зіграти проти Евертона через спалах COVID-19.
Зауважимо, імена тих, хто відправиться на карантин, поки не розкриваються. Першими двома гравцями стали Габріел Жезус та Кайл Вокер.
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