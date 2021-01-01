Манчестер Сіті знову прагне підсилити лінію оборони, що може ще погіршити стан справ Олександра Зінченка у команді.

"Містяни" мають серйозні наміри підписати Люку Діня з Евертона, повідомляє журналіст Дін Джонс у своєму твіттері.

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Завадити трансферу може бажання "ірисок" продовжити контракт із французом. Також Манчестер Сіті розглядає можливість підписати Ренана Лоді з Атлетіко, однак перехід у січні майже виключений, оскільки "містяни" не планують витрачати велику суму взимку.

Зазначимо, що обидва гравці виступають на позиції лівого захисника. Прихід одного з них може абсолютно позбавити Зінченка місця у складі Манчестер Сіті, який відіграв у поточному сезоні лише в 6 матчах та одного разу асистував. Додамо, що Дінь провів 11 поєдинків цього сезону, відзначившись 4 результативними передачами, а Лоді виходив на поле 15 разів та 1 разу асистував.

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