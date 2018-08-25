Червенков: Нічиєю у матчі з Динамо будемо задоволені

Наставник одеського Чорноморця Ангел Червенков поділився очікуваннями на матч проти київського Динамо.

"Все покаже гра. Хоча вірю, що мої підопічні будуть битися до кінця. Динамо – сильна, зіграна команда, тому здобути позитивний результат нам буде непросто.

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Я не можу сказати, що кадровий потенціал команди обмежений. На кожну позицію у нас по два виконавці. Конкуренція є. Але справа в тому, що в Чорноморці багато молодих виконавців, яким не вистачає майстерності і це, звичайно, позначається на колективних діях. Тому попрошу наших уболівальників терпіння.

Ми просто готуємося до чергового матчу чемпіонату. Хоча, звичайно, на такому поєдинку ми очікуємо багато наших уболівальників, які стали б нашим 12-м гравцем. Хочеться подарувати людям футбольне свято. Якщо чесно, то ми будемо задоволені нічиєю", – розповів спеціаліст порталу Команда1.

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