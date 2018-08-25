Червенков: Ничьей в матче с Динамо будем удовлетворены

Наставник одесского Черноморца Ангел Червенков поделился ожиданиями на матч против киевского Динамо.

"Все покажет игра. Хотя верю, что мои подопечные будут биться до конца. Динамо – сильная, сыгранная команда, поэтому добыть положительный результат нам будет непросто.

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Я не могу сказать, что кадровый потенциал команды ограничен. На каждую позицию у нас по два исполнителя. Конкуренция есть. Но дело в том, что в Черноморце много молодых исполнителей, которым не хватает мастерства и это, конечно, сказывается на коллективных действиях. Поэтому попрошу наших болельщиков терпения.

Мы просто готовимся к очередному матчу чемпионата. Хотя, конечно, на таком поединке мы ожидаем много наших болельщиков, которые стали бы нашим 12-м игроком. Хочется подарить людям футбольный праздник. Если честно, то мы будем удовлетворены ничейном результатом", – рассказал специалист порталу Команда1.

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