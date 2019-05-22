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Червенков – про суддівство: Ми подарунків не отримуємо, як наші суперники

06:30 303 Читать на русском
Червенков – про суддівство: Ми подарунків не отримуємо, як наші суперники
Ангел Червенков / Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував перемогу над Карпатами у 30-у турі УПЛ.

9’ Арні Вільх'яльмссон
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук
 
Сергій Мякушко 74’
9’ Арні Вільх'яльмссон
74’ Сергій Мякушко
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук

"Ми забили дуже важливий гол, і психологічний тиск пішов на суперника. Хлопці дуже старалися, велике їм спасибі. Вони показали дуже серйозний характер і викладалися на 100 відсотків. Так ми протрималися до кінця тайму.

Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту

На початку другого тайму припустились декількох тактичних помилок, але ми це швидко виправили. Погано, що ми отримали неприємний гол з пенальті. Але добре, що вийшов на заміну Василь Павлов і швидко відновив нашу перевагу.

Ми знаємо, як судять проти нас зазвичай. Ви знаєте, скільки разів ми не могли виставити оптимальний склад. І сьогодні людина пропустила гру через картки. Інший футболіст не вийшов на поле, тому що його збили в попередній грі.

Чорноморець – Карпати – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, наші суперники теж працюють в цьому напрямку, напевно. Ми, ще раз повторю, подарунків не отримуємо, як вони. Це серйозна проблема. Ви знаєте, що сталося після нашої попередньої гри. Всі мовчать", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

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Теги
Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков Чорноморець - Карпати
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