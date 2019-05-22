Червенков – о судействе: Мы подарков не получаем, как наши соперники

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал победу над Карпатами в 30-м туре УПЛ.

"Мы забили очень важный гол, и психологическое давление пошло на соперника. Ребята очень старались, большое им спасибо. Они показали очень серьезный характер и выкладывались на 100 процентов. Так мы продержались до конца тайма.

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В начале второго тайма сделали несколько тактических ошибок, но мы это быстро исправили. Плохо, что мы получили неприятный гол с пенальти. Но хорошо, что вышел на замену Василий Павлов и быстро восстановил наше преимущество.

Мы знаем, как судят против нас обычно. Вы знаете, сколько раз мы не могли выставить оптимальный состав. И сегодня человек пропустил игру из-за карточки. Другой футболист не вышел на поле, потому что его сбили в предыдущей игре.

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Думаю, наши соперники тоже работают в этом направлении, наверное. Мы, еще раз повторю, подарков не получаем, как они. Это серьезная проблема. Вы знаете, что произошло после нашей предыдущей игры. Все молчат", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.