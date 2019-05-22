toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Червенков – о судействе: Мы подарков не получаем, как наши соперники

06:30 78 Читати українською
Червенков – о судействе: Мы подарков не получаем, как наши соперники
Ангел Червенков / Черноморец

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал победу над Карпатами в 30-м туре УПЛ.

9’ Арни Вильхьяльмссон
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук
 
Сергей Мякушко 74’
9’ Арни Вильхьяльмссон
74’ Сергей Мякушко
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук

"Мы забили очень важный гол, и психологическое давление пошло на соперника. Ребята очень старались, большое им спасибо. Они показали очень серьезный характер и выкладывались на 100 процентов. Так мы продержались до конца тайма.

Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета

В начале второго тайма сделали несколько тактических ошибок, но мы это быстро исправили. Плохо, что мы получили неприятный гол с пенальти. Но хорошо, что вышел на замену Василий Павлов и быстро восстановил наше преимущество.

Мы знаем, как судят против нас обычно. Вы знаете, сколько раз мы не могли выставить оптимальный состав. И сегодня человек пропустил игру из-за карточки. Другой футболист не вышел на поле, потому что его сбили в предыдущей игре.

Черноморец – Карпаты – 3:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, наши соперники тоже работают в этом направлении, наверное. Мы, еще раз повторю, подарков не получаем, как они. Это серьезная проблема. Вы знаете, что произошло после нашей предыдущей игры. Все молчат", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1240
Теги
Черноморец Черноморец Ангел Червенков Ангел Червенков Черноморец - Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25491 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
30
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук