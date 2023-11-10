Одарюк на 13-й хвилині міг виводити Минай вперед, коли після розіграшу кутового намагався добити сферу – удар було заблоковано. За трохи у подібній ситуації свій шанс використав Колос: навіс на дальню стійку і Мілько головою вгатив м'яча у сітку. В середині тайму Бандура кінчиками пальців фактично зняв круглого з голови суперника, який вже збирався подвоювати перевагу "хліборобів".

Колос впевнено переграв Минай, піднявшись на шосте місце – закарпатці досі без перемог в УПЛ

Однак у наступній атаці ніхто не заважав Бурді влучно замкнути передачу Богданова з кутового, забивши дебютний гол за Колос. Одразу по перерві Мельник заробив непотрібний "гірчичник" в центрі поля, який став для нього другим, і залишив Минай у меншості. Тотовицький зі стандарту з лінії штрафного міг ставити крапку у матчі, але пробив над поперечиною.

На 60-й хвилині Твердохліб головою замикав передачу у праву дев'ятку і лише неймовірний сейв Фесюна врятував господарів. За мить вже Болбат виходив сам на сам, але не зумів переграти Бандуру. Наприкінці зустрічі Фесюн вдруге врятував Колос після удару Вишневського. Вже у доданий час Солдат ледь не замкнув навіс на дальню стійку – на мить випередив захисник, який вибив на кутовий.