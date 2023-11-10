Одарюк на 13-й минуте мог выводить Минай вперед, когда после розыгрыша углового пытался добить сферу – удар был заблокирован. Вскоре в подобной ситуации свой шанс использовал Колос: навес на дальнюю штангу и Милько головой вколотил мяч в сетку. В середине тайма Бандура кончиками пальцев фактически снял круглого с головы соперника, который уже собирался удваивать преимущество "хлеборобов".

Колос уверенно переиграл Минай, поднявшись на шестое место – закарпатцы до сих пор без побед в УПЛ

Однако в следующей атаке никто не мешал Бурде точно замкнуть передачу Богданова с углового, забив дебютный гол за Колос. Сразу после перерыва Мельник заработал ненужный "горчичник" в центре поля, который стал для него вторым, и оставил Минай в меньшинстве. Тотовицкий со стандарта с линии штрафной мог ставить точку в матче, но пробил над перекладиной.

На 60-й минуте Твердохлеб головой замыкал передачу в правую девятку и только невероятный сейв Фесюна спас хозяев. Через мгновение уже Болбат выходил один на один, но не сумел переиграть Бандуру. В конце встречи Фесюн во второй раз спас Колос после удара Вишневского. Уже в добавленное время Солдат едва не замкнул навес на дальнюю штангу – на мгновение опередил защитник, который выбил на угловой.