Верона врятувала нічию проти Ювентуса в рамках 24-го туру італійської Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Івана Юріча уміє створювати проблеми фаворитам. Перший тайм звітного матчу завершився без голів, а на початку другого забив Роналду. Однак цього виявилося замало – згодом Барак ударом головою замкнув навіс на лінію воротарського.

Верона вирвала нічию з Ювентусом – шанси туринців на Скудетто стають примарними

Становище підопічних Андреа Пірло все погіршується. В останніх п'яти матчах туринці здобули лише одну перемогу. Що стосується Серії А, то відставання від лідера складає 7 залікових пунктів. Вже після поточного туру Ювентус ризикує опинитися за межами топ-4.