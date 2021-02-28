Верона спасла ничью против Ювентуса в рамках 24-го тура итальянской Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Ивана Юрича умеет создавать проблемы фаворитам. Первый тайм отчетного матча завершился без голов, а в начале второго забил Роналду. Однако этого оказалось мало – позже Барак ударом головой замкнул навес на линию вратарской.

Верона вырвала ничью с Ювентусом – шансы туринцев на Скудетто становятся призрачными

Положение подопечных Андреа Пирло все ухудшается. В последних пяти матчах туринцы одержали лишь одну победу. Что касается Серии А, то отставание от лидера составляет 7 зачетных пунктов. Уже после текущего тура Ювентус рискует оказаться за пределами топ-4.