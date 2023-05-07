Інтер без особливих проблем переграв Рому в 34-му турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд поєдинку чемпіонату Італії на "Футбол 24".

У дуелі півфіналістів Ліги чемпіонів та Ліги Європи сильнішими виявилися "нерадзуррі". На 33-й хвилині Дімарко з пасу Дюмфріса відкрив рахунок. Рома по перерві додала, але пропустила після жахливої помилки Ібаньєса.

Рома програла Інтеру й віддалилася від Ліги чемпіонів – столиця зазнала подвійного удару від Мілана

Бразилець у простій ситуації віддав м'яч на Лаутаро, який вивів Лукаку віч-на-віч із Патрісіу. Бельгієць не пробачив. 0:2 – команда Жозе Моурінью в 4-х останніх матчах набрала лише 2 очки. Шанси на путівку в ЛЧ через чемпіонат, по суті, втрачені. Єдиний варіант побачити Рому в ЛЧ – перемога "вовків" у Лізі Європи.

Інтер після серії невдач здобув вже 4-ту перемогу поспіль. "Нерадзуррі" посідають 4 місце, потіснивши Мілан за межі зони Ліги чемпіонів. У середу, 10 травня, Мілан та Інтер зіграють у першому півфіналі ЛЧ. Рома випала за межі єврокубкової зони (7 місце), а у четвер зіграє з Байєром у першому півфіналі ЛЄ.