Интер без особых проблем обыграл Рому в 34-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка чемпионата Италии на "Футбол 24".

В дуэли полуфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы сильнее оказались "нерадзурри". На 33-й минуте Димарко с паса Дюмфриса открыл счет. Рома после перерыва прибавила, но пропустила после ужасной ошибки Ибаньеса.

Рома проиграла Интеру и отдалилась от Лиги чемпионов – столица получила двойной удар от Милана

Бразилец в простой ситуации отдал мяч на Лаутаро, который вывел Лукаку один на один с Патрисиу. Бельгиец не простил. 0:2 – команда Жозе Моуринью в 4-х последних матчах набрала всего 2 очка. Шансы на путевку в ЛЧ через чемпионат, по сути, потеряны. Единственный вариант увидеть Рому в ЛЧ – победа "волков" в Лиге Европы.

Интер после серии неудач одержал уже 4 победу подряд. "Нерадзурри" занимают 4 место, потеснив Милан за пределы зоны Лиги чемпионов. В среду, 10 мая, Милан и Интер сыграют в первом полуфинале ЛЧ. Рома выпала за пределы еврокубковой зоны (7-е место), а в четверг сыграет с Байером в первом полуфинале ЛЕ.