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Санчо встановив рекорд Бундесліги за забитими м'ячами у юному віці

18:35 350 Читать на русском
Санчо встановив рекорд Бундесліги за забитими м'ячами у юному віці
Джейдон Санчо / Фото ФК Борусія Д

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо вписав своє ім'я в історії чемпіонату Німеччини.

13’ Джейдон Санчо
18’ Ерлінг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Вітсель
76’ Ерлінг Холанд
 
13’ Джейдон Санчо
18’ Ерлінг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Вітсель
76’ Ерлінг Холанд

Джейдон Санчо голом започаткував розгром Уніон Берліну (5:0) в рамках 20-го туру Бундесліги.

Борусія Д встановила солідну суму відступних за Холанда з цікавим пунктом в контракті

Це вже 25-й гол молодого вінгера в турнірі. Таким чином 19-річний Джейдон став першим гравцем чемпіонату Німеччини віком до 20-років, який досяг такої результативності, повідомляє Goal.

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 18 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Німеччина Рекорди Джейдон Санчо Джейдон Санчо Борусія Дортмунд - Уніон Берлін Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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