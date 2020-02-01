Санчо встановив рекорд Бундесліги за забитими м'ячами у юному віці

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо вписав своє ім'я в історії чемпіонату Німеччини.

Джейдон Санчо голом започаткував розгром Уніон Берліну (5:0) в рамках 20-го туру Бундесліги.

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Це вже 25-й гол молодого вінгера в турнірі. Таким чином 19-річний Джейдон став першим гравцем чемпіонату Німеччини віком до 20-років, який досяг такої результативності, повідомляє Goal.

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 18 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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