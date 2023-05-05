Удінезе зумів відібрати очки у Наполі в матчі 33 туру Серії А (1:1), але не зміг завадити супернику відсвяткувати виграш Скудетто.

12 058 днів потому Наполі знову став чемпіоном Італії. Між другим і третім чемпіонським титулом "адзуррі" минуло 33 роки. Тільки Рома чекала довше між двома виграшами Скудетто (41 рік – з 1942 по 1983-й). Про це інформує Opta.

Наполі оформив виграш довгоочікуваного Скудетто – перше чемпіонство з часів Марадони

Лучано Спаллетті став найстаршим тренером в історії Серії А, який виграв чемпіонський титул. Наставник Наполі зробив це у віці 64 років і 58 днів.

Однак у цьому чемпіонському для неаполітанців матчі Удінезе зробив усе, щоб зіпсувати "адзуррі" настрій. Фріульці зуміли зіграти з Наполі внічию – Віктору Осімхену довелося задовольнятися лише одним забитим м'ячем.