Удинезе сумел отобрать очки у Наполи в матче 33 тура Серии А (1:1), но не смог помешать сопернику отпраздновать выигрыш Скудетто.

12 058 дней спустя Наполи снова стал чемпионом Италии. Между вторым и третьим чемпионским титулом "адзурри" прошло 33 года. Только Рома ждала дольше между двумя выигрышами Скудетто (41 год – с 1942 по 1983-й). Об этом информирует Opta.

Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто – первое чемпионство со времён Марадоны

Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером в истории Серии А, который выиграл чемпионский титул. Наставник Наполи сделал это в возрасте 64 лет и 58 дней.

Однако в этом чемпионском для неаполитанцев матче Удинезе сделал всё, чтобы испортить "адзурри" настроение. Фриульцы сумели сыграть с Наполи вничью – Виктору Осимхену пришлось довольствоваться только одним забитым мячом.