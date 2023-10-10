Суперкубок Італії змінив формат і відмовився від проведення тільки одного матчу між чемпіоном та володарем Кубка. Натомість в турнірі візьмуть участь ще дві команди – віце-чемпіон Серії А та фіналіст національного Кубка.

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Як інформує Goal, Наполі та Фіорентина розглядають можливість відмовитися від участі в матчах за Суперкубок. Ауреліо Де Лаурентіса, президента чинного чемпіона, турбує саме перенесення турніру на кінець січня. Занадто близько до можливих ігор в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що може завадити підготовці команди. Ба більше, очільники мають сумніви щодо доцільності проведення матчів в Ер-Ріяді через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Якщо Наполі та Фіорентина відмовляться від участі, їх замінять Мілан та Аталанта, які в минулому сезоні посіли четверте та п'яте місця відповідно. Інші два учасники – Інтер, який виграв Кубок Італії, та Лаціо, який завершив чемпіонат на другій сходинці.

Нагадаємо, що Суперкубок Італії має відбутися в Ер-Ріяді. Два півфінали пройдуть 21 та 22 січня, а фінал – 25 січня.

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