"Чи продовжить існування ФК Львів у разі вильоту з УПЛ? Думаю, що ні. Думаю, що він стане нецікавий інвесторам і, гадаю, що у випадку вильоту футбольний клуб Львів припинить своє існування.

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Це моя думка з огляду на те, як відбуваються там події, яка ситуація, наскільки у інвестора є інтерес до клубу. Не думаю, що якщо команда вилетить, буде якесь продовження", – припустив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Додамо, що зараз саме Львів йде на дні турнірної таблиці УПЛ. За 8 турів до фінішу команда Анатолія Безсмертного відстає на 6 очок від зони перехідних матчів і на 9 від прямого порятунку.

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