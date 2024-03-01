ЧС для тих, кому за 35, відбудеться в червні цього року в Англії. Організатори визначилися зі стадіоном.

Влітку 2024-го розіграють перший в історії чемпіонат світу для футболістів, старших за 35 років. Головним претендентом, щоб прийняти турнір, став стадіон Ньюкасла Сент-Джеймс Парк, повідомляє Daily Mail.

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На ЧС запрошені 8 збірних, які вигравали Кубок світу: Англія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Бразилія, Аргентина, Уругвай. Взяти участь зможуть футболісти за 35 або колишні футболісти, які виступали за свою збірну.

Відомі капітани зіркових команд: Стів Макманаман, Крістіан Карамбо, Кевін Кураньї, Марко Матерацці, Мішель Сальгадо, Емерсон, Естебан Камб'яссо та Дієго Лугано. На турнірі очікуються Кака, Роналдінью, Анрі, Озіл, Тотті, Пуйоль і інші легенди.

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