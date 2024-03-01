ЧМ для тех, кому за 35, состоится в июне этого года в Англии. Организаторы определились со стадионом.

Летом 2024-го разыграют первый в истории чемпионат мира для футболистов, старше 35 лет. Главным претендентом, чтобы принять турнир, стал стадион Ньюкасла Сент-Джеймс Парк, сообщает Daily Mail.

ФИФА официально утвердил даты революционного ЧМ – известны 19 клубов-участников из 32-х и место проведения турнира

На ЧМ приглашены 8 сборных, которые выигрывали Кубок мира: Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Бразилия, Аргентина, Уругвай. Принять участие смогут футболисты за 35 или бывшие футболисты, которые выступали за свою сборную.

Известны капитаны звездных команд: Стив Макманаман, Кристиан Карамбо, Кевин Кураньи, Марко Матерацци, Мишель Сальгадо, Эмерсон, Эстебан Камбьяссо и Диего Лугано. На турнире ожидаются Кака, Роналдиньо, Анри, Озил, Тотти, Пуйоль и другие легенды.

"Мы возили сюда тренеров из России – это позор". Сын Олега Базилевича о тосте Лобановского и крахе гениального тандема